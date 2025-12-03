Arezzo dimessa due volte dal Pronto soccorso | muore donna di 39 anni

Ricoverata la prima volta il 22 novembre, la seconda il 25 novembre ed è morta nella notte. L'asl ha avviato una indagine interna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

