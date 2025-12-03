Arezzo dimessa due volte dal Pronto soccorso | muore donna di 39 anni
Ricoverata la prima volta il 22 novembre, la seconda il 25 novembre ed è morta nella notte. L'asl ha avviato una indagine interna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
SANGUE SULLE STRADE Giornata di incidenti in provincia di Arezzo: tre incidenti e tre persone all'ospedale. https://www.sr71.it/2025/12/02/pomeriggio-di-incidenti-ad-arezzo-tre-incidenti-e-tre-persone-allospedale/ - facebook.com Vai su Facebook
Una donna di 66 anni è deceduta, dopo essere stata colta da un malore nella sua abitazione di Alberoro, in provincia di #Arezzo. Solo due giorni fa il marito, 69 anni, era stato ricoverato per un' #intossicazione e poi dimesso. A finire sotto inchiesta, come atto Vai su X
Entra due volte in pronto soccorso, 39enne muore nella notte ad Arezzo: lascia 3 figli - La 39enne era stata dimessa una prima volta il 22 novembre e dopo il secondo ingresso, avvenuto il 25 ... Lo riporta fanpage.it
Arezzo, dimessa due volte dal Pronto soccorso: muore donna di 39 anni - Una donna di 39 anni, madre di tre bambini, è morta nella notte tra il 25 e il 26 novembre dopo due accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Scrive msn.com