Arese nascondono 30 chili di hashish nel bagagliaio dell' auto | arrestati due spacciatori

Arese (Milano), 3 dicembre 2025 – Sono stati notati mentre spostavano un sacchetto dal bagagliaio di un auto all'altro, con fare sospetto e controllando continuamente di non essere visti da nessuno. Ma non è andata così, i carabinieri della stazione di Arese nel corso di un servizio perlustrativo li hanno notati e arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in concorso, un 52enne italiano, censurato ed un 46enne marocchino, anch'egli censurato. Nel sacchetto c'erano panetti di hashish, ma non era l'unico che nascondevano in auto. E' successo nel tardo pomeriggio di lunedì scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

