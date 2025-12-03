Area bimbi al Bike park sprint finale | mancano 3mila euro per raggiungere l' obiettivo

Il progetto dell’Area Bimbi Mountain Bike al Ravenna Bike Park entra nella fase decisiva grazie all’ultima deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Monte, che ha scelto di sostenere l’iniziativa impegnandosi a raddoppiare l’importo raccolto tramite crowdfunding fino a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

