Araújo e il bullismo emotivo | la tortura oggi viaggia su Instagram TikTok Snapchat WhatsApp Signal e Telegram

Araújo e il bullismo emotivo: sui social non c’è più tregua è una tortura continua (El Paìs) In molti se lo ricordano, come un trauma. Il 22 giugno 1994 Andrés Escobar fece un autogol mentre la sua Colombia si faceva eliminare dalle fase a gironi del Mondiale negli Stati Uniti. “Mamma, uccideranno lo zio Andrés”, disse quel giorno il nipote di 10 anni, guardando la tv. Dieci giorni dopo, nel parcheggio di un ristorante alla periferia di Medellín, un sicario gli sparò sei colpi alla testa. “Erano tempi violenti – scrive El Paìs – Oggi nessuno uccide nessuno per una cosa del genere. O almeno non in quel modo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Araújo e il bullismo emotivo: la tortura oggi viaggia su Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Signal e Telegram

