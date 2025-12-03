Apre la ruota panoramica a Viterbo giro gratis per la prima ora

Apre la ruota panoramica a Viterbo. L'inaugurazione mercoledì 3 dicembre, alle 16, lì dove è stata installata: a pratogiardino. Nel giorno di apertura giro gratuito per tutti i presenti nella prima ora, ossia dalle 16 alle 17,00.L'assessore a promozione e valorizzazione delle tradizioni e della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

