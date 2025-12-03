S i è conclusa stanotte su Rai 2 la selezione dei finalisti di Sanremo Giovani 2025 (condotto da Gianluca Gazzoli ), il talent dove si sono esibiti 24 artisti a caccia di un posto per la semifinale del prossimo 9 dicembre. A vincere la puntata sono stati: Principe, Seltsam e Senza Cri. La rosa dei semifinalisti dunque è finalmente definita. Ecco chi sono e perché da 12 si è passati a 11 dopo il ritiro della cantautrice Soap. Carlo Conti su Sanremo 2026: «Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare» X Leggi anche › Selezionati i 24 cantanti di “Sanremo Giovani 2025”: chi sono e quando inizia il talent su Rai 2 In ognuna delle 4 puntate di Sanremo Giovani 2025 si sono esibiti sei giovani talenti, per un totale di 24 artisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Appuntamento il 9 dicembre per la semifinale dove ne rimarranno solo 6