Appuntamenti e pagamenti dei ticket arrivano anche per Modena le notifiche sull' app IO

IO, l’app dei servizi pubblici nata con l’obiettivo di mettere a disposizione di Enti e cittadini un unico canale da cui fruire di tutti i servizi pubblici digitali e già utilizzata da milioni di Italiani, in provincia di Modena consente ora anche di ricevere comunicazioni riguardo i propri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Dicembre porta con sé l’ultimo ciclo annuale di pagamenti Inps, un mese particolarmente ricco di appuntamenti per pensionati, famiglie e lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno - facebook.com Vai su Facebook

Valle d’Aosta. Ticket, ai cittadini arrivano solleciti di pagamenti già effettuati. L’Ausl : “Se c’è un errore, basta mostrare la ricevuta” - La Direzione aziendale ammette che con il cambio di istituto tesoriere, avvenuto il 1° luglio, alcuni dati dei pagamenti avvenuti con bollettino postale " potrebbero essere stati forniti in ritardo ... Segnala quotidianosanita.it

Sanità Lombardia, una nuova modalità per pagamento ticket e remind appuntamenti con l’app IO - Sull'app IO, i cittadini lombardi potranno ricevere la conferma e il remind degli appuntamenti prenotati dal primo luglio (sia tramite servizi web che call center), annullare la prenotazione ... Secondo ilgiorno.it

Lombardia. Pagamento ticket, remind e possibilità di annullare gli appuntamenti anche su App ‘IO’ - Regione Lombardia, su invito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il coinvolgimento di PagoPA, ha aderito all’iniziativa che integra questi ... Secondo quotidianosanita.it