La fine dell’anno si avvicina ed è ormai tempo di tirare le somme. Apple Music ha rilasciato infatti le sue classifiche per il 2025 relative ai brani più ascoltati sulla piattaforma: analizzati non solo gli stream e le letture dei testi, ma anche i passaggi in radio e i tag di Shazam, applicazione utile per riconoscere un brano di cui non si ricorda il titolo. Chi ha vinto in Italia? Come da pronostico, in cima alle hit nel nostro Paese c’è una canzone passata sul palco del Festival di Sanremo. Olly con il premio del Festival di Sanremo 2025 (Ansa). Apple Music 2025, il brano più ascoltato dell’anno è Balorda nostalgia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Apple Music, svelata la classifica dei brani più ascoltati nel 2025