Appiccava incendi per paura di essere sfrattato | denunciato il piromane di via Monte Cengio a Brescia

Brescia, 3 dicembre 2025 – Non ha pensato all’incolumità dei vicini di casa, sua e dei soccorritori, quando ha appiccato diversi roghi nel condominio dove viveva. La sua paura era quella di essere sfrattato e perdere l’alloggio. Per questo un piromane è entrato in azione per ben otto volte nel giro di un anno, tra settembre 2024 e ottobre 2025. È successo all’interno del condominio “Montello” di via Monte Cengio 18. Nelle prime ore di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione emesso Procura della Repubblica di Brescia a carico di un bresciano 74enne pregiudicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appiccava incendi per paura di essere sfrattato: denunciato il piromane di via Monte Cengio a Brescia

