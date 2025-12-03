Appicca un incendio in Comune perché irritato da un cantiere | piromane incastrato dalle telecamere

Era infastidito dall'attività di un cantiere edile approntato dal Comune di Gioia Tauro per realizzare una nuova pista ciclabile e ha pensato bene di esprimere il proprio malcontento appiccando due diversi incendi. Convinto di aver subito un torto dall'Ente locale, il responsabile ha prima dato fuoco a un container nell'area del lavori pubblici, utilizzato come deposito attrezzi, per poi raggiungere l'Ufficio Tributi e completare l'opera con un secondo rogo. L'incursione in Comune, avvenuta lo scorso giovedì 27 novembre, è stata immortalata dalle videocamere di sicurezza installate all'interno degli uffici, un elemento risultato poi determinante a consentire agli inquirenti di identificare il responsabile e dichiararlo in stato di fermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Appicca un incendio in Comune perché irritato da un cantiere: piromane incastrato dalle telecamere

