Appicca incendio al Comune di Gioia Tauro per protesta contro un cantiere | arrestato

La protesta violenta contro i lavori pubblici. Per lui quel cantiere rappresentava un "torto" da fermare a ogni costo. Così, lo scorso venerdì, Pasquale Alampi – pluripregiudicato, già noto alle forze dell'ordine e seguito in passato dal centro di salute mentale – ha deciso di passare all'azione appiccando due incendi dolosi a pochi minuti di distanza: uno nel Comune di Gioia Tauro e l'altro nel cantiere della nuova pista ciclabile. Secondo la ricostruzione della polizia, nel pomeriggio del 28 novembre l'uomo ha prima incendiato un container adibito a deposito attrezzi, situato nell'area del cantiere.

