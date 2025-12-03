Appicca 8 incendi in un anno all'impianto elettrico del suo condominio arrestato un 74enne sotto sfratto

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra settembre 2024 e ottobre 2025 un 74enne di Brescia avrebbe appiccato 8 incendi nel condominio Aler dove vive. L'uomo si sarebbe giustificato dicendo di aver agito come reazione al provvedimento di sfratto che è stato avviato nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

appicca 8 incendi annoAppicca 8 incendi in un anno all’impianto elettrico del suo condominio, arrestato un 74enne sotto sfratto - Tra settembre 2024 e ottobre 2025 un 74enne di Brescia avrebbe appiccato 8 incendi nel condominio Aler dove vive ... Si legge su fanpage.it

Appicca 12 incendi nei dintorni di Todi e viene arrestato - E' accusato di avere appiccato 12 incendi alla vegetazione nella zona di Todi, un quarantacinquenne originario del Cile arrestato dai carabinieri e messo ai domiciliari (con l'applicazione del ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Appicca 8 Incendi Anno