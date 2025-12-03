Appicca 8 incendi in un anno all'impianto elettrico del suo condominio arrestato un 74enne sotto sfratto

Tra settembre 2024 e ottobre 2025 un 74enne di Brescia avrebbe appiccato 8 incendi nel condominio Aler dove vive. L'uomo si sarebbe giustificato dicendo di aver agito come reazione al provvedimento di sfratto che è stato avviato nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

