Appalti Ue Mogherini Sannino e Zegretti rilasciati dopo l’interrogatorio La procura | Non sono ritenuti a rischio fuga

Quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles, 3 dicembre 2025 – Dopo gli interrogatori, sono stati rilasciati nella notte l’ex ministra  Federica Mogherini, l’ambasciatore  Stefano Sannino  e il dirigente del Collegio d'Europa  Cesare Zegretti, coinvolti nell’ inchiesta sui fondi per i giovani diplomatici europei. A renderlo noto è la Procura europea, alla guida delle indagini. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interesse e violazione del segreto professionale, ma i tre sono stati rilasciati perché "non ritenuti a rischio di fuga ".  La conferma della Procura Ue. “Dopo essere stati interrogati dalla Polizia giudiziaria federale belga (FGP West-Vlaanderen) – spiega la Procura Ue in una nota – i tre individui sono stati formalmente informati delle accuse a loro carico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

