Appalti truccati in Sicilia Cuffaro ai domiciliari

La gip di Palermo Carmen Salustro ha disposto gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro nell'ambito dell'inchiesta che vede indagate – a vario titolo – 18 persone per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione, nell'ambito di concorsi, gare d'appalto e procedure amministrative. La misura cautelare per l'ex presidente della Regione Sicilia era stata chiesta dalla Procura agli inizi di novembre. Ai domiciliari anche Roberto Colletti, ex manager dell'azienda sanitaria palermitana "Villa Sofia Cervello", e Antonio Iacono, direttore del Trauma center dell'ospedale. Assieme e Cuffaro avrebbero favorito l'assunzione di alcune persone nel concorso per operatore socio-sanitario.

