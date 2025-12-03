Appalti truccati e nomine e concorsi pilotati | l'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro in arresto per corruzione

L'ex governatore della regione Sicilia, Totò Cuffaro, è agli arresti domiciliari per corruzione. Secondo la Procura di Palermo, l'ex governatore avrebbe contribuito a truccare concorsi pubblici, nomine nella sanità e appalti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

