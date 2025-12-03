Appalti truccati disposto l' arresto dell' ex governatore della Regione Sicilia Totò Cuffaro
Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro, indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Oltre all'ex presidente della Regione siciliana, i domiciliari sono stati disposti per Roberto Colletti, ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia, e Antonio Iacono. Respinta la richiesta di arresto di Saverio Romano, deputato e coordinatore di Noi Moderati, e il deputato regionale della Dc Carmelo Pace, anche loro coinvolto nell'inchiesta. Per Vito Raso, ex braccio destro di Cuffaro, il gip ha invece deciso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per Mauro Marchese e Marco Dammone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la misura cautelare interdittiva del divieto, per un anno, di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Appalti truccati e corruzione per formare i diplomatici con fondi europei. Tre italiani fermati, tra questi l’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Mogherini che avrebbe ricevuto informazioni riservate sulla gara per ottenere la gestione della nuova ac - facebook.com Vai su Facebook
Mani sulla sanità in Sicilia: 12 arresti per appalti truccati Vai su X
Appalti truccati in Sicilia, Cuffaro ai domiciliari - L’ex governatore della Sicilia è indagato per corruzione. msn.com scrive
L’arresto di Totò Cuffaro, i legali dell’ex presidente della Regione: “Riqualificata condotta in traffico di influenza illecita” - Totò Cuffaro, tra gli indagati dell'inchiesta sugli appalti truccati in SiciliaTotò Cuffaro “Gli avvocati Giovanni... Lo riporta msn.com
Inchiesta appalti Sicilia, domiciliari per Cuffaro: respinta richiesta arresto per Romano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta appalti Sicilia, domiciliari per Cuffaro: respinta richiesta arresto per Romano ... tg24.sky.it scrive
Appalti truccati e nomine e concorsi pilotati: l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro in arresto per corruzione - L’ex governatore della regione Sicilia, Totò Cuffaro, è agli arresti domiciliari per corruzione. Riporta fanpage.it
Appalti truccati in Sicilia, Totò Cuffaro agli arresti domiciliari. Respinta la richiesta per il deputato Romano - Il gip ha confermato la misura cautelare anche per Roberto Colletti, l’ex dg dell’ospedale Villa Sofia- Riporta msn.com
Appalti truccati in Sicilia, arrestato Totò Cuffaro: l’ex governatore ai domiciliari, nessuna misura per Saverio Romano - Per l’ex presidente della Regione Sicilia, che nel 2015 era stato scarcerato dopo aver scontato cinque anni di reclusione per concorso esterno in associ ... Da msn.com