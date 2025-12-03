Appalti truccati arrestato l' ex governatore Totò Cuffaro e l' ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti

Il gip Giuseppa Zampino ha deciso: finiscono agli arresti domiciliari l'ex governatore Totò Cuffaro, l'ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti e Antonio Iacono, direttore del Trauma center dello stesso ospedale, per i quali la Procura aveva chiesto questa misura cautelare nelle scorse. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Nuova inchiesta sulla corruzione nella sanità siciliana: 12 indagati per appalti truccati da 200 milioni La guardia di finanza esegue misure cautelari per corruzione, tangenti e manipolazione dei bandi Leggi l’articolo completo di Antonio Giordano al link nel pri - facebook.com Vai su Facebook

Mani sulla sanità in Sicilia: 12 arresti per appalti truccati Vai su X

Appalti truccati e nomine e concorsi pilotati: l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro in arresto per corruzione - L’ex governatore della regione Sicilia, Totò Cuffaro, è agli arresti domiciliari per corruzione. fanpage.it scrive

Siracusa. Corruzione e appalti truccati, arrestato Totò Cuffaro: comitato d’affari ‘pilotava’ la sanità aretusea - L’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, detto Totò vasa vasa, dimessosi dalla guida della Democrazia Cristiana, è indagato per corruzione, turbata libertà degli incanti e ... Da libertasicilia.it

Appalti truccati in Sicilia, Cuffaro ai domiciliari - L’ex governatore della Sicilia è indagato per corruzione. Come scrive lettera43.it

Appalti truccati in Sicilia, Totò Cuffaro agli arresti domiciliari. Respinta la richiesta per il deputato Romano - Il gip ha confermato la misura cautelare anche per Roberto Colletti, l’ex dg dell’ospedale Villa Sofia- Segnala quotidiano.net

Appalti truccati, arrestati l’ex governatore Totò Cuffaro e l’ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti - Il gip Giuseppa Zampino ha deciso: finiscono agli arresti domiciliari l’ex governatore Totò Cuffaro, l’ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti e Antonio Iacono, direttore del Trauma center dello st ... mondopalermo.it scrive

Appalti truccati in Sicilia, Cuffaro contava su un ex poliziotto: “È buttato nei servizi segreti” - Non solo direttori di Dipartimento e dirigenti regionali, nella cerchia di persone che ruotavano attorno all'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro vi erano anche un ufficiale dei carabinieri e ... fanpage.it scrive