Appalti truccati arrestati l' ex governatore Totò Cuffaro e l' ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti

Il gip Giuseppa Zampino ha deciso: finiscono agli arresti domiciliari l'ex governatore Totò Cuffaro, l'ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti e Antonio Iacono, direttore del Trauma center dello stesso ospedale, per i quali la Procura aveva chiesto questa misura cautelare nelle scorse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

