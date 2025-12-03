Appalti truccati arrestati l' ex governatore Totò Cuffaro e l' ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip Giuseppa Zampino ha deciso: finiscono agli arresti domiciliari l'ex governatore Totò Cuffaro, l'ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti e Antonio Iacono, direttore del Trauma center dello stesso ospedale, per i quali la Procura aveva chiesto questa misura cautelare nelle scorse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

appalti truccati arrestati exEuropa sotto shock: indagine per frode su appalti UE con tre arresti. Perquisizioni tra Bruxelles e Bruges, coinvolta anche Federica Mogherini - Con Mogherini, 52 anni, sono stati arrestati Stefano Sannino, 65, diplomatico italiano ex segretario generale del (Seae) ed un manager del Collegio. Si legge su panorama.it

appalti truccati arrestati exFederica Mogherini arrestata a Bruxelles: «Frode in appalti pubblici e corruzione sui programmi di formazione per giovani diplomatici» - A dare la notizia i media belgi: Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera. Come scrive corriere.it

appalti truccati arrestati exAppalti truccati, la Procura di Palermo ha chiesto alla Camera le chat di Saverio Romano con Cuffaro: nelle prossime ore la decisione sulle richieste di arresto - Era stato lo stesso ex ministro a sollecitare la consegna ai pm delle copie forensi del contenuto del cellulare, ma deve esserci l'ok della Giunta per le autorizzazioni ... Lo riporta lasicilia.it

Concorsi Tfa truccati, appalti a scuola pilotati e cresta sui viaggi: arrestati preside e imprenditore - Concorsi Tfa truccati e gente promossa in cambio di soldi, appalti a scuola pilotati pretendendo favori, cresta sui viaggi d’istruzione e persino la sottrazione di tavoli da ping- Lo riporta fanpage.it

Presunti appalti truccati a Sorrento, l’ex sindaco Coppola a giudizio immediato - La Procura ottiene il processo immediato per l’ex sindaco Coppola e il collaboratore Di Maio, accusati di induzione indebita ... Si legge su stylo24.it

Appalti truccati, chiesto l'arresto dell'ex governatore della Regione Sicilia Totò Cuffaro - La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione: tra queste, spiccano le figure dell'ex ... Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Appalti Truccati Arrestati Ex