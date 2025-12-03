Appalti pilotati sulla sanità arresti domiciliari per Totò Cuffaro e Roberto Colletti rimane a piede libero Saverio Romano

Per il caso degli appalti pilotati sulla sanità, la procura di Palermo ha emesso arresti domiciliari per Totò Cuffaro, Roberto Colletti e Antonio Laconi, mentre rimane a piede libero Saverio Romano Scattano gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Appalti pilotati sulla sanità”, arresti domiciliari per Totò Cuffaro e Roberto Colletti, rimane a piede libero Saverio Romano

