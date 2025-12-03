Appalti pilotati annullate le nuove misure cautelari disposte dal Riesame

SANARICAMAGLIERUFFANO - La sesta sezione della Corte di Cassazione ieri ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame nell’ambito della vicenda cautelare che vede coinvolti l’imprenditore di Sanarica Marco Castrignanò e altri indagati dell’inchiesta su presunti intrecci. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Appalti pilotati, annullate le “nuove” misure cautelari disposte dal Riesame

Leggi anche questi approfondimenti

I dettagli dell’inchiesta della Procura europea sugli appalti pilotati presso il Collegio d'Europa e il Servizio europeo per l'azione esterna sono inquietanti. Il caso #Qatargate non è stato un episodio isolato. Da anni diciamo che la corruzione si annida nei gangli Vai su X

Palermo, appalti sanitari pilotati: 12 indagati | DETTAGLI - facebook.com Vai su Facebook

Appalti pilotati, il Riesame annulla la sospensione del rettore della Parthenope - Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato la misura interdittiva emessa dal gip lo scorso 2 settembre nei confronti del rettore dell'Università degli Studi Parthenope Antonio Garofalo, di 55 ... Secondo rainews.it

Appalti pilotati per lavori in Tribunale a Genova, 5 indagati - Appalti "spezzatino" sotto soglia per affidamenti diretti, false attestazioni in atti pubblici, sovrastime dei costi unitari per fare guadagnare imprese amiche. Si legge su rainews.it

Appalti: in vigore le nuove soglie per le gare pubbliche - Con la pubblicazione di tre nuovi regolamenti sulla Gazzetta Europea, entrano in vigore le nuove soglie UE per gli appalti relative al biennio 2026- Secondo pmi.it

Appalti pilotati in Sardegna, tutti assolti in appello - La Corte d'appello di Cagliari, ribaltando il verdetto del Tribunale di Oristano di un anno e mezzo fa, ha assolto perché "il fatto non sussiste" i quattro imputati ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Appalti pilotati in Sicilia, chiesto l'arresto per l'ex governatore Cuffaro - Gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti dalla Procura di Palermo. Si legge su adnkronos.com

Appalti pilotati, in corso interrogatori, prime ammissioni - Sono in corso gli interrogatori preventivi di alcuni degli indagati per corruzione, turbativa d'asta e associazione a delinquere nell'inchiesta che coinvolge l'ex presidente ... Si legge su notizie.tiscali.it