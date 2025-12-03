Appalti in Sicilia Totò Cuffaro ai domiciliari per corruzione

Lastampa.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione del giudice dopo le richieste della procura e gli interrogatori. Ai domiciliari l’ex governatore della Sicilia, ma anche l’ex manager sanitario Colletti e il primario Iacono. Il gip: «Nessun provvedimento per i deputati Romano e Pace». 🔗 Leggi su Lastampa.it

appalti in sicilia tot242 cuffaro ai domiciliari per corruzione

© Lastampa.it - Appalti in Sicilia, Totò Cuffaro ai domiciliari per corruzione

Argomenti simili trattati di recente

appalti sicilia tot242 cuffaroAppalti sanitari in Sicilia, cinque arresti domiciliari e sette interdittive - Il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Cristina Lo Bue, ha emesso cinque provvedimenti di arresti domiciliari e sette misure interdittive ... Segnala canalesicilia.it

Totò Cuffaro, chiesto l’arresto per appalti pilotati in Sicilia/ Richiesta domiciliari per il deputato Romano - Inchiesta appalti truccati nella sanità in Sicilia: chiesti gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro e Salvatore Romano, in tutto 16 indagati. Secondo ilsussidiario.net

Totò Cuffaro, inchiesta appalti in Sicilia: oggi l'interrogatorio a Palermo - L'ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro è al Tribunale di Palermo per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per corruzione, associazione per delinquere e ... Scrive tg24.sky.it

Appalti truccati in Sicilia, Cuffaro contava su un ex poliziotto: “È buttato nei servizi segreti” - Non solo direttori di Dipartimento e dirigenti regionali, nella cerchia di persone che ruotavano attorno all'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro vi erano anche un ufficiale dei carabinieri e ... Secondo fanpage.it

Appalti pilotati in Sicilia, chiesto l'arresto per l'ex governatore Cuffaro - Gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti dalla Procura di Palermo. Riporta adnkronos.com

Appalti pilotati in Sicilia, sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti - Sequestrati a Salvatore Cuffaro dai carabinieri del Ros 80 mila euro in contanti nel giorno in cui sono state fatte le perquisizioni la scorsa settimana. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Appalti Sicilia Tot242 Cuffaro