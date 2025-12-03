Appalti in Sicilia Totò Cuffaro ai domiciliari per corruzione

La decisione del giudice dopo le richieste della procura e gli interrogatori. Ai domiciliari l’ex governatore della Sicilia, ma anche l’ex manager sanitario Colletti e il primario Iacono. Il gip: «Nessun provvedimento per i deputati Romano e Pace». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Appalti in Sicilia, Totò Cuffaro ai domiciliari per corruzione

