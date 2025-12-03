Appalti europei stupore e sospetti nelle file del Pse Come hanno reagito i filorussi d' Europa

Xml2.corriere.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è chi osserva il «timing» dello scandalo in tempi di trattative di pace. Oggi si vota immunità nel caso Qatargate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

appalti europei stupore e sospetti nelle file del pse come hanno reagito i filorussi d europa

© Xml2.corriere.it - Appalti europei, stupore e sospetti nelle file del Pse. Come hanno reagito i filorussi d'Europa

Argomenti simili trattati di recente

appalti europei stupore sospettiAppalti europei, stupore e sospetti nelle file del Pse dopo il fermo di Mogherini e Sannino in Belgio - C'è chi osserva il «timing» dello scandalo in tempi di trattative di pace. Segnala msn.com

appalti europei stupore sospettiAppalti Ue, Mogherini, Sannino e Zegretti rilasciati dopo l’interrogatorio. La procura: “Non sono ritenuti a rischio fuga” - I tre indagati sui fondi del Collegio d’Europa sono stati ascoltati nella notte dalla Polizia giudiziaria belga. Secondo msn.com

appalti europei stupore sospettiFederica Mogherini arrestata a Bruxelles: «Frode in appalti pubblici e corruzione sui programmi di formazione per giovani diplomatici» - A dare la notizia i media belgi: Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Appalti Europei Stupore Sospetti