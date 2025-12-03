Apnea il vocabolario dei pericoli | Blackout samba LMC barotraumi
Marco Cosentino, da oltre 15 anni responsabile e coordinatore di squadre specializzate in immersioni profonde, ci spiega come prepararsi per affrontare l’esperienza con consapevolezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
