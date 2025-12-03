Antonio Manca morto il presidente di Sardegna in Tuscia | Voce di una comunità forte e orgogliosa

È morto Antonio Manca, presidente dell'associazione Sardegna in Tuscia. Aveva 78 anni, 65 dei quali vissuti a Viterbo e diventando punto di riferimento storico per la comunità sarda residente nel Viterbese.Nato a Orune, in provincia di Nuoro, e geometra di professione, ha ricoperto ruoli nella. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

