Antonio Manca morto il presidente di Sardegna in Tuscia | Voce di una comunità forte e orgogliosa
È morto Antonio Manca, presidente dell'associazione Sardegna in Tuscia. Aveva 78 anni, 65 dei quali vissuti a Viterbo e diventando punto di riferimento storico per la comunità sarda residente nel Viterbese.Nato a Orune, in provincia di Nuoro, e geometra di professione, ha ricoperto ruoli nella. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
