Antitrust | Atac rimborserà i ritardi

10.20 Gli abbonati annuali Metrebus potranno avere rimborsi complessivi per oltre 3 milioni e ristori per ritardi di oltre 15 minuti. Lo ha deciso l'Antitrust, dopo aver verificato le carenze nel servizio Atac tra il 2021 e il 2023, sulle linee di superficie come in metropolitana. Ogni abbonato almeno per un giorno nel 2024 riceverà 5 euro; 10 con un abbonamento anche nei tre anni precedenti. Previsti inoltre rimborsi di mezzo euro per corse in ritardo di oltre 15 minuti: accreditati tramite una app. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Corse gratis ATAC su monopattini e e-bike? A Roma sembra una beffa: interviene l’Antitrust - facebook.com Vai su Facebook

Rimborsi Metrebus e nuovi indennizzi ATAC: oltre 3 milioni agli abbonati annuali - Arriva un pacchetto di rimborsi e tutele pensato per chi utilizza ogni giorno il trasporto pubblico romano. Segnala ilmessaggero.it

Atac, l’Antitrust ordina rimborsi per oltre 3 milioni agli abbonati Metrebus: ecco quanto spetta e a chi - Ritardi e disservizi all'ordine del giorno: l'Antitrust ha deciso che Atac deve rimborsare i propri abbonati. Secondo msn.com

Antitrust, rimborsi ad abbonati Metrebus per tre milioni - Gli abbonati annuali Metrebus potranno avere rimborsi complessivi per oltre 3 milioni di euro e ristori per ritardi di oltre 15 minuti. Scrive msn.com

Atac: Antitrust, agli abbonati annuali Metrebus rimborsi per oltre 3 milioni - E nuovo sistema di ristori per ritardi di oltre 15 minuti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com

Trasporti Roma, l’Antitrust: agli abbonati Metrebus rimborsi per oltre 3 mln euro - La società si è impegnata anche ad assumere nuovi operatori e a potenziare i canali di informazione per l’uten ... Come scrive italiaoggi.it

Roma, rimborsi Atac:, 50 centesimi per ogni ritardo di 15'. Antitrust: indennizzo ad abbonati Metrebus per tre milioni - Gli abbonati annuali Metrebus potranno avere rimborsi complessivi per oltre 3 milioni di euro e ristori per ritardi di oltre 15 minuti. Da msn.com