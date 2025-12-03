Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme gli ospiti e la scaletta del 3 dicembre

Mercoledì 3 dicembre Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano a condividere il palco per il terzo e ultimo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme. Un mix di energia, leggerezza e sintonia che riporta sullo schermo tutto il bello delle serate fatte di musica, racconti e sorrisi spontanei. In questa ultima puntata i due conduttori salutano il pubblico ospitando, come sempre, grandi nomi e regalando momenti pensati per far vivere una serata piacevole, leggera e piena di buonumore. Anticipazioni “Gigi e Vanessa – Insieme”, gli ospiti del 3 dicembre. Stasera, mercoledì 3 dicembre, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tagliano il traguardo dell’ ultima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta del 3 dicembre

Scopri altri approfondimenti

‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 26 novembre: ospiti e anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

‘Gigi e Vanessa insieme’, stasera 26 novembre: ospiti e anticipazioni Vai su X

Gigi e Vanessa Insieme, questa sera in tv l'ultima puntata: grande festa e tanti ospiti d'eccezione. Le anticipazioni del 3 dicembre - Si conclude questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, la festa di “Gigi e Vanessa Insieme” in prima serata su Canale 5. Come scrive msn.com

Gigi e Vanessa insieme, lo show si chiude con una grande festa e nuovi ospiti da urlo: chi ci sarà nell'ultima puntata - Lo show che ha messo insieme amicizia e musica finisce stasera con il gran finale: tra gli ospiti Pio e Amedeo, Geolier e Claudio Bisio. Scrive libero.it

Gigi e Vanessa - Insieme, D'Alessio e Incontrada su Canale 5: anticipazioni del 3 dicembre - Prosegue stasera, mercoledì 3 dicembre su Canale 5 Gigi e Vanessa - Si legge su msn.com

Gigi e Vanessa Insieme, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta - Ospite atteso della terza puntata è Mahmood, che regala al pubblico un assaggio del suo universo musicale. Riporta today.it

Gigi e Vanessa Insieme, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta - Tra i nomi ospitati da Gigi D'Alessio e Vanessia Incontrada, troviamo Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Pierfrancesco Favino e Biagio Antonacci ... Secondo today.it

Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta del 26 novembre - “Gigi e Vanessa – Insieme”, le anticipazioni della seconda puntata tra grandi amici ed emozioni musicali: gli ospiti del 26 novembre ... Come scrive dilei.it