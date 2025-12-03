Anticipazioni Beautiful puntate americane | cosa succede dopo l’addio di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, in merito alle puntate americane, raccontano un terremoto nella famiglia Forrester. Senza Thomas Forrester, la Forrester Creations deve reinventare equilibri e ruoli interni. Hope Logan paga il prezzo più alto, divisa tra lavoro e sentimenti. Il distacco pesa anche su Ridge, costretto a scegliere tra leal­tà paterna e gestione dell’azienda. Steffy difende il fratello, mentre osserva con attenzione ogni mossa delle Logan. Brooke Logan prova a proteggere la figlia, ma riapre vecchi fronti con i Forrester. Sullo sfondo restano Liam e Douglas, coinvolti in una guerra emotiva più grande di loro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Anticipazioni Beautiful, puntate americane: cosa succede dopo l’addio di Thomas

Approfondisci con queste news

