Anthropic tenta il grande passo in borsa? Ecco cosa sappiamo

Gli avvocati sono stati informati e messi al lavoro. Resta da vedere se riusciranno ad arrivare all’obiettivo. Non si sa quando Anthropic entrerà in borsa, né tantomeno se davvero lo farà. Ma la startup ha comunicato all’importante studio legale Wilson Sonsini – da sessant’anni punto di riferimento per le aziende tecnologiche e del mondo dell’innovazione, che ha già trattato le IPO d Google, LinkedIn e Lyft – di iniziare a lavorare alla fattibilità di un’offerta pubblica iniziale. Con ogni probabilità, una delle più grandi mai registrate nella storia. A scriverlo è il Financial Times, che cita due fonti secondo cui Anhtropic sarebbe in trattativa per un round di finanziamento privato da 300 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

