Anteprima nazionale a Le Gru | la Nintendo Switch 2 sbarca a Torino per un tour immersivo
Dal 5 al 7 dicembre dalle 11 alle 20 Le Gru diventa la capitale del divertimento ospitando una delle tappe ufficiali del tour dedicato alla nuova Nintendo Switch 2, la console ibrida che porta il gioco a un livello nuovo, regalando a tutti – famiglie, appassionati e curiosi – un’esperienza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
