Ansia McLaren le parole fanno tremare | arriva il messaggio della famiglia Verstappen

Pochi giorni e finalmente si deciderà chi vincerà il titolo del Mondiale di Formula Uno. E continua la pressione sulle McLaren. Pochi giorni e vedremo l’ultimo Mondiale di Formula Uno, un finale di Mondiale che si preannuncia caldissimo. Tre piloti in soli 16 punti, Lando Norris davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri con l’olandese che è probabilmente quello con meno da perdere mentre i rivali hanno la consapevolezza che quest’anno rischia di trasformarsi in un dramma dal punto di vista sportivo. McLaren, parla Jos Verstappen: Norris e Piastri sono avvisati. Per tutto il Mondiale abbiamo visto la netta superiorità da parte delle McLaren, una vettura che sembra andare al doppio delle sue rivali. 🔗 Leggi su Sportface.it