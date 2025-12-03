Le recenti novità riguardanti l’universo di One Piece stanno suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. grazie a una serie di anticipazioni ufficiali, si delineano alcuni segnali di un imminente rinnovo per la serie animata e nuovi progetti correlati. Questo articolo riassume gli aspetti più rilevanti del momento, evidenziando dettagli su annunci, date e personaggi coinvolti nel nuovo capitolo della saga. le anticipazioni dall’originale One Piece. l’espansione del merchandise e i segnali di un annuncio imminente. Il negozio ufficiale di One Piece ha recentemente aggiunto due nuove illustrazioni provenienti da The One Piece, produzione di WIT Studio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Annuncio importante per il remake dell anime One Piece dopo due anni di attesa