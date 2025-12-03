Annullato il mercatino di Natale in via Ricasoli il sindaco | Avevamo detto sì per venire incontro ai commercianti ora non ci sono più i presupposti

Il mercatino di Natale in via Ricasoli non si farà. E non per una retromarcia dell'amministrazione comunale, inizialmente pure contraria alla collocazione delle casine di legno nel salotto bene della città ma disposta comunque a venire incontro alle richieste di commercianti e Confcommercio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

