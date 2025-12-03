Anime del 2014 sottovalutato in reboot dopo 11 anni
annuncio ufficiale del reboot di World Trigger: dettagli e aspettative. Il franchising di World Trigger sta per vivere un nuovo capitolo grazie alla conferma del progetto di reboot da parte dello staff dedicato. Questo importante annuncio apre le porte a nuove possibilità e suggestioni per gli appassionati, in attesa di ulteriori aggiornamenti che saranno rivelati nelle prossime settimane. la conferma del progetto di reboot. teaser e comunicazioni ufficiali. Recentemente, è stato diffuso un teaser visivo e video che anticipa il ritorno dell'anime con una versione rivisitata. La conferma definitiva è arrivata con l'annuncio ufficiale, che ha svelato l'intenzione di ripartire dal progetto con un reboot completo della serie.
