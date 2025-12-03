Oggi alle ore 18 alle librerie Coop di via Branca 69 a Pesaro, la presentazione del libro “ Ivan Graziani “ del giornalista e scrittore Federico Falcone: un ritratto vivido e appassionato di uno degli artisti più originali e inclassificabili del panorama musicale italiano. Nel suo libro, Falcone delinea con sensibilità da cronista e passione da narratore il profilo di un artista libero e indomito, capace di attraversare con naturalezza rock, ballate, folk e progressive senza mai piegarsi alle regole del mercato. Attraverso testimonianze inedite di familiari e amici, l’autore costruisce il ritratto di un uomo ironico e schivo, fedele solo alla propria musica e alla vita quotidiana, vissuta con intensità e poesia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anima e cultura di Ivan Graziani nel libro di Federico Falcone