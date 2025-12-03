Anghiari, 3 dicembre 2025 – Scontro frontale in Valtiberina sulla provinciale 47, auto distrutte e ferite. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco di Arezzo della Sede Centrale di Arezzo e una del Distaccamento di Sansepolcro sono intervenute per incidente stradale sulla Strada Proviciale 47, nel comune di Anghiari. Due autovetture, per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione frontalmente. All’arrivo sul posto il personale Vigili del Fuoco ha provveduto, assieme al personale sanitario del 118, ad immobilizzare e spinalizzare i feriti. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e a coadiuvare i carabinieri a fare i rilievi illuminando la scena tramite colonne fari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anghiari, frontale sulla provinciale: auto distrutte