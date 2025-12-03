Angelozzi DS Cagliari | Interesse vero per Caprile Esposito? Esiste anche Sebastiano
Angelozzi. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel pre di Napoli-Cagliari, il Direttore Sportivo dei sardi, Guido Angelozzi, ha toccato diversi temi caldi, concentrandosi in particolare sul mercato e su alcuni dei talenti che militano nella sua squadra, a partire da Elia Caprile. L’estremo difensore è uno dei portieri più chiacchierati in vista della prossima finestra estiva. L’ Inter, sempre alla ricerca di giovani profili di prospettiva tra i pali, lo avrebbe messo nel mirino. Angelozzi ha confermato che l’interesse – ma non solo quello dell’Inter – per Caprile è ben più che un semplice rumour. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Approfondisci con queste news
Tredici partite, un terzo del campionato ed è tempo di bilanci: il #Cagliari di #Pisacane è a crescita zero, rispetto al passato e nelle prestazioni, e con l'incubo decrescita per le scelte di #calciomercato fatte da #Angelozzi. La mia analisi: facebook.com/share/p/1 Vai su X
SCRIVI LA TUA FORMAZIONE Domani il Cagliari scenderà in campo a Napoli nell'ottavo di finale di Coppa Italia, scoglio che i rossoblù non superano da ben 21 anni quando la squadra guidata da Gianfranco Zola arrivò addirittura in semifinale contro l'Inter - facebook.com Vai su Facebook
DS Cagliari: “Abbiamo ricevuto offerte per Caprile. S. Esposito? Tutti parlano di Pio che…” - "Giocatore forte, è un ex Napoli, è attenzionato in Italia ma anche all'estero", dice Angelozzi su Elia Caprile ... Scrive msn.com
Stabile Cagliari, è lui l’idea di Angelozzi per il reparto offensivo isolano! Le novità - Il Ds Guido Angelozzi pensa a Davide Pio Stabile per l’attacco rossoblù. Segnala cagliarinews24.com
Calciomercato Cagliari, Angelozzi punta un gioiellino del Pescara già per gennaio: le ultime - Calciomercato Cagliari, il direttore sportivo dei rossoblù vuole provare a comprare uno dei giocatori più promettenti del campionato di Serie B! Da cagliarinews24.com
Cagliari, salgono le quotazioni di Angelozzi come nuovo ds: decisive le prossime ore - Salgono le quotazioni di Angelozzi come nuovo ds del Cagliari: le prossime ore saranno decisive. Come scrive gianlucadimarzio.com
Angelozzi: “Sto benissimo nel Cagliari, ha i mezzi per salvarsi” - Il ds rossoblù Guido Angelozzi è fiducioso per la salvezza del Cagliari e reputa delicata la sfida di sabato contro il Genoa. calciocasteddu.it scrive
Calcio: Cagliari, Angelozzi in pole come nuovo ds - Per programmare la stagione 2025/26 si parte da un nuovo direttore sportivo, Guido Angelozzi, ds e amministratore delegato del Frosinone. Secondo ansa.it