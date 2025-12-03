Angelina Mango annuncia il tour nei teatri i biglietti

3 dic 2025

Angelina Mango annuncia il tour  Nina canta nei teatri, il calendario e i biglietti. Il 16 ottobre Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa l’album caramé (Latarma RecordsDistribuzione ADA Music Italy): “15 tracce +1” che la cantautrice ha voluto condividere con il pubblico e che raccontano i suoi ultimi 12 mesi, i suoi pensieri, la sua vita e le riflessioni, anche le più personali e intime. Allo stesso modo oggi, senza preavviso e con gioia arriva l’annuncio di Nina canta nei teatri, un tour teatrale – prodotto da Live Nation – quasi necessario, per proseguire questo percorso di condivisione e sincerità, in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli e che in 10 tappe toccherà le principali città italiane: la cantautrice è attesa a Napoli, Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

