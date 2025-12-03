Angelina Jolie sarà una gangster nel suo prossimo ruolo da protagonista

Movieplayer.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice e regista sarà anche produttrice del film, intitolato Sunny, in cui interpreterà una madre affiliata alla criminalità organizzata che lotta per salvare i suoi figli Angelina Jolie ha iniziato la produzione di Sunny, un thriller cupo diretto da Eva Sørhaug (nota per ave diretto alcuni episodi di Yellowjackets) per Gramercy Park Media, A Higher Standard e Nickel City Pictures. Nello spirito dei classici film di mafia, Sunny segue una gangster che lotta per proteggere i suoi figli - e se stessa - da un boss della droga violento. Ma quando si verifica un evento devastante, ha solo poche ore per pianificare la loro fuga definitiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

angelina jolie sar224 una gangster nel suo prossimo ruolo da protagonista

© Movieplayer.it - Angelina Jolie sarà una gangster nel suo prossimo ruolo da protagonista

Approfondisci con queste news

angelina jolie sar224 gangsterSunny: Angelina Jolie si cala nel mondo oscuro dei boss, tra violenza, inganni e amore materno - Angelina Jolie torna sul grande schermo come madre gangster: violenza, coraggio, adrenalina, tensione e colpi di scena in Sunny, il thriller che vi stupirà. Come scrive libero.it

angelina jolie sar224 gangsterSunny: Angelina Jolie in versione gangster nel film di Eva Sørhaug - L'attrice Premio Oscar Angelina Jolie sarà protagonista e produttrice del film Sunny: ecco i primi dettagli sul film! Da cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Angelina Jolie Sar224 Gangster