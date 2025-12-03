Anemos nostalgia di un tempo mai vissuto | la presentazione del progetto fotografico
Sabato 6 dicembre 2025, dalle ore 18.30, a Église sarà presentato il progetto fotografico Ànemos, nostalgia di un tempo mai vissuto di Miriam Iervolino. Con l’autrice dialogheranno Giuseppe Maiorana, direttore del museo BelìceEpiCentro della Memoria Viva, e Iole Carollo, nella consueta formula. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
