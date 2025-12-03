Andrew Windsor crea nuovi guai | William e Kate trascinati nello scandalo affitti

Andrea continua a creare problemi alla famiglia reale. Il Parlamento britannico ha infatti annunciato un’indagine formale su tutti gli immobili reali gestiti dal Crown Estate, dopo lo sdegno pubblico per il «peppercorn rent» del Royal Lodge: un canone simbolico, quasi nullo, che ha consentito all’ex Duca di York di vivere per vent’anni in una residenza di trenta stanze senza pagare un affitto commisurato al valore dell’immobile. Se inizialmente il caso sembrava circoscritto alle responsabilità del duca, l’inchiesta ha assunto dimensioni molto più ampie, includendo anche le abitazioni del Principe e della Principessa del Galles e quelle dei Duchi di Edimburgo. 🔗 Leggi su Panorama.it

