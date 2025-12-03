Andreas Muller mostra il nuovo negozio a Veronica Peparini e alle gemelle

Andreas Muller ha finalmente mostrato il suo negozio OffTime alla moglie Veronica Peparini e alle loro gemelle. Nel reel condiviso sui social, si vede la famiglia entrare nel locale su via Appia Nuova, a Roma, tra sorrisi, curiosità e qualche sguardo emozionato. Più che una semplice inaugurazione, il video sembra raccontare un momento di vita privata, con Andreas orgoglioso del risultato e desideroso di condividerlo prima di tutto con le persone più importanti della sua vita. La proposta di Andreas Muller a Veronica Peparini: un retroscena inaspettato La sorpresa a Veronica e alle gemelle nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Andreas Muller mostra il nuovo negozio a Veronica Peparini e alle gemelle

