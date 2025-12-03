Andrea Sannino dal vicolo alla popolarità Nove giorni di trionfo al teatro Augusteo

Un bambino che sognava, in una piccola casa, abbracciato dall'amore della famiglia ed affacciato sul vicolo. Un bambino che sognava, perchè sognare non costa nulla. E se nei sogni aggiungi anche la musica, tanta musica, con le note melodiche ed armoniose che solo la tradizione napoletana ti sa regalare, allora è giusto sognare anche ad occhi aperti.

