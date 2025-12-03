Andrea Mountbatten-Windsor non molla Royal Lodge | cuoco autista e polizia nella lista per la buonuscita

Chi credeva che Andrew Mountbatten-Windsor, il principe decaduto coinvolto negli scandali legati al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, avrebbe accettato silenziosamente di lasciare la Royal Lodge si sbagliava di grosso. Il fratello di re Carlo, infatti, non ha intenzione di andarsene senza ottenere una buonuscita all’altezza delle sue aspettative, e le sue richieste stanno creando un nuovo grattacapo per la Corona britannica. Il trasferimento di Andrea n ella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, è slittato ben oltre Natale, e dietro questo rinvio si nasconde una vera e propria trattativa sui compensi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Andrea Mountbatten-Windsor non molla Royal Lodge: cuoco, autista e polizia nella lista per la buonuscita

News recenti che potrebbero piacerti

Andrea Mountbatten-Windsor è stato privato dell'Ordine della Giarrettiera e del Royal Victorian Order, i più prestigiosi di Gran Bretagna, che gli furono conferiti dalla madre per il suo servizio verso la famiglia reale e il Paese - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Mountbatten-Windsor è stato privato dell'Ordine della Giarrettiera e del Royal Victorian Order, i più prestigiosi di Gran Bretagna, che gli furono conferiti dalla madre per il suo servizio verso la famiglia reale e il Paese Vai su X

Andrea «cancellato e annullato» il suo nome dai registri degli ordini cavallereschi dei Windsor - E' ufficiale, con la pubblicazione ieri nella Gazzetta degli Ordini, l'ex principe non è più un cavaliere. Secondo msn.com

Re Carlo priva il fratello Andrea delle ultime onorificenze reali, che gli furono conferite dalla regina Elisabetta - Windsor è stato privato dell'Ordine della Giarrettiera e del Royal Victorian Order, i più prestigiosi di Gran Bretagna, che gli furono conferiti dalla madre per il suo servizio vers ... Lo riporta vanityfair.it

Andrea via dalla Royal Lodge senza alcuna buonuscita - Secondo il Public Accounts Committee, è infatti estremamente difficile che il fratello di re Carlo ed ex duca di York riceva un compenso dopo aver lasciato la mega villa ... Scrive msn.com

Ecco come si chiamerà il principe Andrea da oggi in poi, dove andrà a vivere e come si sosterrà - Re Carlo III ha avviato un procedimento formale per rimuovere tutti i titoli e gli onori del fratello minore, il principe Andrea, che d’ora in poi sarà conosciuto come Andrea Mountbatten Windsor La ... Si legge su ilgiornale.it

La «Ditta» dei Windsor ora piace persino più della monarchia (ma il 75% vuole che Andrea risponda al Congresso Usa) - Per l'ultimo sondaggio YouGov circa il 60% appoggia la famiglia reale e la mossa di Carlo III di spogliare Andrea dei titoli. corriere.it scrive

Andrea Mountbatten Windsor, dove andrà a vivere ora l'ex principe e quanto riceve dal Re - E dovrà lasciare la sua residenza di Windsor, la Royal Lodge, a Buckingham Palace. Scrive ilmessaggero.it