Andrea Delogu e Nikita la confessione a Ballando con le Stelle davanti a Milly Carlucci

La sintonia crescente tra due protagonisti di un programma televisivo può trasformarsi, settimana dopo settimana, in una vera e propria sottotrama parallela allo show. È ciò che sta accadendo a Ballando con le stelle, dove l’affiatamento fra la conduttrice e il suo giovane maestro di ballo sta catturando l’attenzione del pubblico quasi quanto le loro esibizioni. Gli spettatori, da casa, si interrogano con insistenza: si tratta soltanto di intesa professionale o dietro i passi di danza si nasconde un sentimento che va oltre la pista? Le ipotesi si moltiplicano e, con esse, il fascino narrativo che circonda la coppia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

