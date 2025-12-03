Andrea Bandinelli nominato ceo di Leasys
Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, annuncia la nomina di Andrea Bandinelli a chief executive officer, con effetto immediato. Andrea Bandinelli ha iniziato la sua carriera presso il Groupe Psa – poi Stellantis – 25 anni fa nel settore dei servizi finanziari, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, fino ad approdare a posizioni di vertice nel settore finanziario e nelle relazioni con gli investitori. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer per la regione Middle East & Africa, dopo aver guidato in precedenza le funzioni di cfo Mobility e di Head of Investor Relations. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Andrea Bandinelli nominato Chief Executive Officer di Leasys dlvr.it/TPZxzl Vai su X
NUOVO CORSO PER LEASYS: ANDREA BANDINELLI ASSUME LA GUIDA Leasys, la joint venture di Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha nominato Andrea Bandinelli come nuovo Amministratore Delegato. Con un'esperienza venticinq - facebook.com Vai su Facebook
Leasys: Andrea Bandinelli nominato nuovo CEO - Leasys annuncia la nomina di Andrea Bandinelli a Chief Executive Officer, con effetto immediato. Segnala msn.com
Andrea Bandinelli nominato Chief Executive Officer di Leasys - Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha annunciato oggi la nomina di Andrea Bandinelli a Chief Executive Officer ... Si legge su msn.com
Andrea Bandinelli nuovo chief executive officer di Leasys - Andrea Bandinelli è stato nominato chief executive officer di Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Come scrive ansa.it
Leasys, Andrea Bandinelli nuovo Ceo - (askanews) – Andrea Bandinelli è il nuovo Ceo di Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Secondo askanews.it
Andrea Bandinelli è il nuovo Ceo di Leasys - Andrea Bandinelli nominato Ceo di Leasys: guiderà la mobilità sostenibile in 11 Paesi europei attraverso una flotta da 950. Come scrive businesspeople.it
Leasys: Andrea Bandinelli nominato amministratore delegato - Leasys, la joint venture nata dalla collaborazione tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha comunicato la nomina di Andrea ... Come scrive clubalfa.it