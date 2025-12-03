Andrea Bandinelli nominato ceo di Leasys

Ildenaro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility,  annuncia la nomina di Andrea Bandinelli a chief executive officer, con effetto immediato. Andrea Bandinelli ha iniziato la sua carriera presso il Groupe Psa – poi Stellantis – 25 anni fa nel settore dei servizi finanziari, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, fino ad approdare a posizioni di vertice nel settore finanziario e nelle relazioni con gli investitori. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer per la regione Middle East & Africa, dopo aver guidato in precedenza le funzioni di cfo Mobility e di Head of Investor Relations. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

