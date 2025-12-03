andrea balestri racconta prato fucina di mercanti e impannatori

Il decollo industriale di Prato nell’Ottocento attraverso i suoi protagonisti è al centro del libro di Andrea Balestri "Prato fucina di mercanti, impannatori e capitani d’industria" (Edizione Gli Ori). La pubblicazione, con prefazione di Giampiero Nigro, sarà presentata domani giovedì 4 dicembre alle 18.30 al Museo del Tessuto nell’ambito delle iniziative che ne celebrano i 50 anni di attività. Alla presenza dell’autore, conversazione con Filippo Guarini, Fabia Romagnoli direttore e presidente della Fondazione Museo del Tessuto e l’editore Paolo Gori. Nel libro, pagina dopo pagina, l’economista Balestri intreccia realtà locale e storie personali di quegli imprenditori che a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento sono stati pionieri nell’interpretare la rivoluzione industriale di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

