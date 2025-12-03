Andare o restare? Il dilemma dei giovani dell’Amiata in un film

Firenze, 3 dicembre 2025 – Andare o restare? Un dilemma che attanaglia moltissimi giovani, soprattutto se provengono da piccole zone rurali, piccoli centri che alle volte possono rivelarsi troppo stretti o, al contrario, un posto sicuro dove tornare. E i dubbi possono divorare l’anima. Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 11 al cinema Astra di piazza Beccaria sarà proiettato il film “ C’è un posto nel mondo ” del regista grossetano Francesco Falaschi, alla presenza del regista stesso. Un evento mattutino promosso dalla Fondazione Stensen, che insieme a Prg gestisce il cinema Astra. Andare o restare? Il dilemma dei giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andare o restare? Il dilemma dei giovani dell’Amiata in un film

