Ancona un nuovo socio dal Lazio L’imprenditore edile rileverà il 40%
Conferenza fiume e in diretta, ieri, in casa Ancona. Riassumendo: il presidente Massimiliano Polci e il consigliere Andrea Manciola, insieme al prossimo vicepresidente, l’avvocato Claudio Moretti, e al consigliere Gianluca Brilli, hanno annunciato che al più presto, entro Natale, sarà ufficializzato l’ingresso in società di un imprenditore laziale del settore dell’edilizia che rileverà il 30-40% del totale delle quote. Attualmente l’80% è in mano al presidente Polci e il 20% alla Romana Film di Giuseppe Moroniti. L’ingresso del nuovo socio laziale amplierà, dunque, la componente romano-laziale della società guidata dal presidente Polci, nell’attesa che il territorio anconetano e marchigiano faccia la sua parte, visto che finora è rimasto alla finestra, o meglio "non si sta concretizzando" come ha specificato la dirigenza dorica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
