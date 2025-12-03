Ancona svela i segreti | i depositi archeologici diventano visibili

Ancona, 3 dicembre 2025 - Si intitola “Il patrimonio invisibile-Depositi Aperti” l’operazione messa in atto dalla direzione regionale Musei nazionali Marche per rendere visitabili le riserve del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, ovvero gli ambienti dove è conservata la parte musealizzata, ma non in esposizione, del patrimonio archeologico dal territorio marchigiano. Grazie a un importante investimento di 800mila euro nell’ambito del Pnrr assegnato dalla direzione generale Musei del Ministero della Cultura, il primo deposito museale delle Marche che aprirà alle visite del pubblico sarà quello del Museo Archeologico Nazionale delle Marche a Palazzo Ferretti, ad Ancona quando i reperti che non fanno parte del percorso museale potranno “dialogare” col pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

