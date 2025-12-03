Ancona picchiata fino alla morte dal marito | aveva già provato ad ucciderla con un' ascia

Si chiama Sadjide Muslija la 50enne macedone trovata morta nella sua casa in Via Garibaldi a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. I carabinieri, allertati dalla datrice di lavoro e da una collega della donna, preoccupato perché non l’aveva vista arrivare in azienda, intorno alle 13 l’hanno trovata senza vita nella camera da letto, con il volto sfigurato e la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ancona, picchiata fino alla morte dal marito: aveva già provato ad ucciderla con un'ascia

News recenti che potrebbero piacerti

Ultim’ora - Una donna di 49 anni, di origini macedoni, è stata trovata morta nella sua abitazione in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata picchiata a morte dal marito, anch’egli macedone. L’uomo non si è presentato al l - facebook.com Vai su Facebook

Si chiamava Sadjide Muslija la donna 50enne picchiata a morte in casa a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) e che più volte durante l'anno era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, Nazif Muslija, anche lui 50enne. L'uomo, che attualme Vai su X

Ancona: 49enne picchiata a morte trovata esanime sul letto - La 49enne, originaria della Macedonia, trovata morta a Pianello di Monte Roberto, nell'Anconetano, sarebbe stata picchiata a morte. Come scrive iltempo.it

Picchiata fino alla morte dal marito: aveva già provato ad ucciderla con un'ascia - E' stata trovata senza vita nella camera da letto, con il volto sfigurato e la testa fracassata da violente percosse ... Si legge su msn.com

Femminicidio ad Ancona, Sadjide Muslija picchiata a morte in casa: il marito è in fuga - Sadjide Muslija, 50 anni, è stata trovata uccisa nella sua casa ad Ancona. Da tag24.it

Ancona, donna trovata senza vita in casa: picchiata a morte. Il marito è irreperibile, non si è presentato al lavoro - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime ... Come scrive msn.com

Picchiata a morte e trovata in casa in condizioni atroci: si cerca il marito - Tragica scoperta all'interno di una casa: una donna è stata picchiata a morte. Riporta newsmondo.it

Femminicidio ad Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito - L’omicidio in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Da fanpage.it